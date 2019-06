Dat kan je volgens mij nog helemaal niet weten. Eind van de Ramadan kan je pas vaststellen als de maan zichtbaar is. Dat is in Nederland pas rond 22:00 uur het geval. Dan pas wordt duidelijk of het Suikerfeest dinsdag of woensdag is.

BTW: 99,9% van de Perzische Iraniërs is geen moslim. De kans dat je in Nederland dus een Iraniër tegenkomt die ook moslim is is vrijwel nihil.