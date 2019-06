Maar ze gaan altijd onbeschonken op weg voor ze een huurmoord plegen of drugs komen afleveren bij je. Elke schaduwkant heeft een zonzijde.

Verder vind ik persoonlijk het verbieden van motorclubs een dom idee en teken van incompetentie. Feitelijk geef je als OM en politie toe dat je niet in staat bent mensen te veroordelen om hun individuele daden dus gooi je schuldig en onschuldig op één hoop en veroordeel je mensen om het logo op hun hesje of bezoek aan een clubhuis. Gek genoeg mag je dat weer niet doen met Moslims in het algemeen, Antifa of andere "beschermde" minderheden. Daar is zelfs het uitspreken dat bijvoorbeeld 75% van de zigeunerjeugd in aanraking komt met de politie (zeg niet ik, zeggen officiële cijfers) al een oproep tot een tweede Holocaust of discriminatie tegen alle zigeuners, zelfs al wil je dat helemaal niet omwille van die 25% en een tweede kans voor jongeren bij relatief milde vergrijpen.

Maar je moet toch wel erg geestelijk beperkt zijn om niet in te zien dat afgezien van wat totale debielen die recalcitrant hun logootje blijven dragen, je hier weinig mensen mee in het gevang, laat staan uit criminaliteit gaat krijgen. Ze trekken gewoon een ander hesje aan, bezoeken elkaar in een andere club, geven hun club een nieuwe naam, enzovoorts.

Dan kun je escaleren naar het tot crimineel verklaren van elke motorrijder of leerdrager, maar dan hangen ze die motor aan de wilgen en stappen over op een auto, elektrische fiets of de benenwagen. Die criminele inslag daarentegen, en het bijbehorende gedrag, dat blijft. Je hebt dus onder de streep niets opgelost, slechts weer een vrijheid geofferd op het Haagse vreugdevuur van de symboolpolitiek. Maar wat treedt die overheid krachtig op hè?