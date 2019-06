Wat een onzin.

Aanpassing vond alleen plaats toen wij nog een flinke meerderheid vormden. In onze grote steden is daarvan al geen sprake meer, en de situatie op veel scholen is nog dramatischer. Moslims hoeven zich dus niet eens meer aan te passen.

Sterker nog; zowel onze politici als die van Turkije en Marokko zeggen dat dat helemaal de bedoeling niet is. Op bezoek in Duitsland pleitte Erdogan meermaals openlijk voor segregatie; "integratie is een misdaad".

Daarbij komt dat de islam een religie is die alle andere religies verbiedt. Net als het socialisme. Een land met veel islam is dus automatisch een land dat;

- ofwel alle andere religies, ideologiën en zienswijzen hindert of verbiedt;

- ofwel een land dat met veel geweld die kant op gejaagd wordt.

Meer smaken zijn er niet.

Of kun je één uitzondering op die regel geven?

Niet?