En als ze zich dan morgen "de helse bengels" noemen en een clubhuis gaan inrichten, dan komt de gemeente even een inval doen, want die weten dat die bengels altijd zooooooooooo dom zijn om daar drugs en wapens op te slaan,

en dan gaat de tent op slot. En dan zoeken ze weer een nieuw pand en wat

dan ook weer na een tijdje aan de beurt is en weer op slot gegooid word

en de gemeente dan toch aan het langste eind trekt, want de clubkas raakt

wel een keer leeg met al die verhuiskosten, en zo is de gemeente tilburg dan ook verlost van die clubjes. En om er een schepje bovenop te doen heeft de gemeente tilburg een verbod ingesteld op het dragen van clubkleding

en groepjesvorming in horeca gelegenheden, dus Tilburg is al een tijdje

gevrijwaard van die pisnichten en hun klapperkasten, dus werkt het wel degelijk. Dat de drugs en wapendealers binnen die clubs ondergronds verder gaan zal best, maar de brave burger die in de uitgaansgelegenheden

een biertje drinken, worden alvast niet meer lastig gevallen door dat tuig,

dus missie geslaagd en een dikke plus voor de gemeente tilburg.