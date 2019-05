@Ricky larue

Er wonen miljoenen moslims in Israël, en ook moslims in Gaza en Westbank kunnen, met de juiste papieren, naar Israël reizen. Toen hamas en fatah elkaar en elkaars gezinnen uitroeiden, vluchtten die allemaal via Israël naar hun "eigen" dictatuurtjes.

Je liegt dus, en dat weet je.

Het is precies andersom; joden zijn nergens in het Midden Oosten welkom.

Alle gebieden die Israël ooit aan de Arabieren teruggaf moesten eerst "ontjood" worden. Ook nu zeggen alle Arabische en islamitische partijen dat hun einddoel is dat ALLE joden worden vernietigd. Niet alleen die in het Midden Oosten, maar ook die in China, Nederland en Venezuela.

Dat jij die oproep steunt blijkt uit het feit dat je gebeurtenissen in een ver land wil betrekken op joden in Nederland. Zou jij geweld tegen moslims in NL ook verklaren met gebeurtenissen in Irak en alle andere moslimlanden?

Natuurlijk niet.

Alleen als het om joden gaat dan wordt de enige democratie in het Midden oosten erbij gesleept om geweld in de rest van de wereld goed te lullen.