Gekke meiden zijn dezer dagen gekke meiden. Het is weer Libelle Zomerweek en dat wil zeggen dat het 'r weer barst van de vrouwen die de absolute rafelrandjes van het leven hebben opgezocht. De vrouwen die bij Monopoly stiekem een briefje van 500 onder het speelbord schuiven en zo een voorsprong hebben in het eindspel, zodat ze Blaak tóch kunnen kopen. Zo had Yvonne 's nachts besloten een rode trui aan te trekken, maar toen ze uit bed stapte besloot ze haar keuze te wijzigen en ging ze voor groen, die waaghals. Ze weet het nog goed, het was 12 november 1979. Esther maakte ook rabarbercompote, ze vergat kaneel toe te voegen, desondanks was het best wel lekker. Simone is kapster, twee jaar geleden had een man geen zin om te kletsen, maar Simone zette door en uiteindelijk werd dat best een leuk gesprek. Nou en dat soort totale kampioenen zijn dus keihard aan het winnen op de Libelle Zomerweek, net als Marianne Bekebrede, Ingrid Thomas, Diana Greve en Marjan de Jong. Ze hebben allemaal dezelfde kleren aan, maar naar eigen zeggen zijn ze wel 'lekker gek'. Twee maanden geleden hadden ze zelfs een dildo-party! Ingrid was echter ziek en had er even geen zin in. Begrijpelijk meid.