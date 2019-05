Aangezien ik gisteren in het eerste topic al had gereageerd maar dit waarschijnlijk onder is gesneeuwd hier nog maar eens :

Een kort verslag van mijn stem tel avontuur :

Netjes was ik aan het wachten tot 20:40 om mij naar ons stembureau te begeven. Bij binnenkomst viel mij op dat er 2 stembureau's zich bevonden in ons wijkcentrum.

Ik heb netjes mijn stem uitgebracht en gevraagd wie de voorzitter van het stembureau was.

Nadat deze zich bekend had gemaakt heb ik haar gevraagd wat ze inschatte hoelang het ongeveer kon duren voordat de stemmen geteld zijn. dit kon wel 2 tot 3 uur duren.

Ik heb toen gemeld dat ik graag de uitslag over wilde nemen en erbij wilde zijn als ze de uitslag op ging lezen.

Toen begon de eerste wrijving reeds. Mevrouw gaf aan onder embargo te staan en geen uitslagen mocht doorgeven. Toen ik haar wist te melden dat ze dit volgens de kieswet verplicht was te doen was haar antwoord dat dit niet hoefde omdat dit Europese verkiezingen waren en dat de Nederlandse kieswet niet van toepassing was.

De voorzitter van het andere stembureau zei mij dat hij er totaal geen moeite mee had dat ik de uitslag over zou nemen en deze beste meneer heeft mij ook netjes nadat zijn stemmen geteld waren de uitslag laten overnemen, hulde voor deze meneer.

Affijn, de betreffende voorzitter van het weigerende stembureau ging driftig bellen met de organisatie bij de gemeente omdat ze stellig overtuigd was van haar zaak. Echter deze organisatie wist haar ook te melden dat ik gewoon alles mocht filmen en opnemen wat ik zou willen en wat er besproken werd.

Dit is mij echter dusdanig onmogelijk gemaakt doordat alle medewerkers gingen fluisteren met elkaar dat er gewoon niks op te vingen viel.

Nadat alle stemmen geteld waren was het enige wat ze mij mee wilde delen het aantal stemmen die uitgebracht waren en hoeveel stemmen ongeldig waren.

Nadat ik zelf nog contact op heb genomen met de organisatie hier in Eindhoven hebben deze mij gemeld dat ik officeel bezwaar diende te maken wat mee werd genomen via het proces verbaal van de uitslag van de stemmen.

Dit heb ik ook gedaan, echter is het mij niet duidelijk of hier daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.

Anyway, een ervaring rijker, het was een leuke avond ik heb mij prima vermaakt.

Erg spijtig dat de voorzitter van het stembureau de wet niet naleeft wat ze wel diende te doen. Ik ga nog een mail dichten naar de gemeente Eindhoven om duidelijk te maken welke misstanden er plaats hebben gevonden op deze dag van de democratie.