Evelien Tonkens....... pffff

Een jaar of tien geleden had ze in de Volkskrant een column. Ik heb zelden in mijn leven een grotere "zweefteverige deugdoos" (pardon my French) gezien/gelezen dan Tonkens. Als je dacht dat Asha ten Broeke erg was, nou, dan ken je Evelien nog niet.

Ik herinner me nog wel hoe ze vond dat autochtone Nederlanders ("oudkomers" in haar woorden) helemaal niet meer recht van spreken hadden dan "nieuwkomers"; waarom zouden nieuwkomers zich aan ons moeten aanpassen, alleen maar omdat "wij" hier eerder waren dan zij? En meer van die totale onzin. Ik herinner me ook nog dat ze eens schreef dat ze zichzelf als jong meisje, als ze weer eens was nagefloten - of "nagesist" - door een "gastarbeider", zichzelf een "racistisch kwartiertje" toestond, waarin ze van zichzelf minder mooie gedachten over buitenlanders in haar verder policor-om-door-een-ringetje-te-halen hoofdje mocht toelaten. Echt waar, ik verzin het niet (zoiets kún je toch niet verzinnen?).

Die Evelien Tonkens schijnt nu dus al jaren hoogleraar Burgerschap of zoiets te zijn. Man, je zult toch maar een scriptie voor haar moeten schrijven oid. Ik moet er niet aan denken.