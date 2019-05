Baudet. Rutte gaf op veel vragen geen inhoudelijk antwoord en gaf in plaats daarvan antwoorden die over de toon van het debat of de manier waarop iets gezegd is gaan. Zoals "dat is niet chic" (ja, en,maar sinds wanneer is de toon belangrijker dan de inhoud?) En "zo werkt dat niet" (Ach, gossie, we moeten een voorbeeld nemen aan de puinhoop die Rutte ervan gemaakt heeft?).

Verder deed Rutte ook uitspraken die enkel op de onderbuik gebaseerd zijn. Zoals dat de regeringsleiders in de EU "allemaal verstandige, wijze mensen" zouden zijn. En natuurlijk volgde daarop hoongelach vanuit de zaal.