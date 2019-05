Ik heb niet gekeken, want die eer gun ik die twee niet. Geen enkele politieke partij op zo'n avond voorafgaand aan belangrijke Europese verkiezingen. Maar ik zag wel een tweet voorbij komen van FvD met een idioot grafiekje. Nu zijn wij natuurlijk kritische reaguurders die politici altijd wantrouwen en al helemaal wanneer ze met grafiekjes gaan lopen strooien. Dus wij prikken daar wel doorheen. Maar misschien voor de zwitsals hier of mensen die simpelweg niet zo goed in staat zijn om door misleidende politieke spinsels heen te prikken wel goed om even uit te leggen. Het is immers wel belangrijk dat we goed geinformeerd worden en door de leugens van politici heen blijven prikken. Het gaat om deze grafiek:

twitter.com/fvdemocratie/status/11313...

De politieke partij in kwestie probeert hiermee te suggereren dat de Turkije deal, gesloten door zijn politieke opponent van vanavond amper effect heeft gehad. De werkelijkheid steekt zoals zo vaak bij politici uiteraard iets anders in elkaar. Wat de grafiek laat zien is het absolute hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015. De grafiek laat zien hoeveel migranten er aankwamen op de Griekse eilanden. Opeens zie je na september 2015 een enorme afname. De pijltjes suggereren dat dit komt omdat ze aan de grens bij Hongarije (1150 km van Lesbos), Macedonië (500 km van Lesbos) en Oostenrijk (1400 km van Lesbos) hekken zijn gaan bouwen. En dat uiteindelijk de Turkije deal de laatste 30.000 heeft bewerkstelligd. In werkelijk ligt het uiteraard anders. Immigranten kunnen immers nog altijd via Bulgarije, Italië en Slowakije doorreizen naar Engeland of Duitsland. Daar helpt zo'n hek bij een buurland niet tegen. En zo niet, dan is het in Griekenland nog altijd beter kamperen dan in Ethiopië of Syrië.

Wat er natuurlijk in werkelijkheid gebeurde is dat de Middellandse Zee sowieso in de winter onbegaanbaar is in gammele rubberen bootjes. Dat hebben we allemaal op het nieuws kunnen zien maar zijn we misschien alweer vergeten. Ook in juli, augustus 2016 zie je een hele lichte toename. Althans, dat lijkt nu heel licht omdat de piek in 2015 zo enorm was. Maar wat staat er nu in de Turkije deal? Waar we immigranten eerder niet terug konden sturen naar Turkije - omdat Turkije dat niet accepteerde - neemt Turkije immigranten die nu in Griekenland aankomen wél terug. Daar hebben wij afspraken over gemaakt. Het loont voor immigranten dus niet meer om de korte oversteek van Turkije naar Lesbos te maken. En dat heeft wel degelijk effect. Om nu Europa te bereiken moeten vluchtelingen via het gevaarlijke Libië een veel grotere oversteek maken. Met alle risico's van dien. En dat loopt zelden goed af, ook gezien de grote hoeveelheid reddingsoperaties en aangespoelde lijken van mensen die dat toch probeerden.

De politieke partij doet dus net als Elsevier alsof die paar hekjes ervoor hebben gezorgd dat vluchtelingen niet meer proberen om via Griekenland Europa te bereiken (ja, eenmaal in Griekenland ben je in Europa of er nu 1000 km verderop een hek staat of niet) door heel creatief met die cijfers om te gaan. In werkelijkheid is het aan de Turkije deal te danken dat de zomer erop niet opnieuw honderdduizenden mensen de oversteek hebben gemaakt en de gigantische vluchtelingenstroom sterk is afgeremd.

Daarom lieve mensen, wees altijd kritisch op politieke partijen die grafiekjes verspreiden en blijf kritisch én logisch nadenken. Ook als je stiekem misschien een enorme fan bent van een politicus, het blijft een politicus.