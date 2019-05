Onze huisvriendin, complete winnaar, powervrouw en Totale Kampioen Kim Holland heeft vandaag de eervolle leeftijd van 50 jaren jong bereikt. We hebben vooralsnog niets van Spartacus vernomen en ene H. Okamoto mompelt iets over 'geweldig ondernemerschap'. Want is er iets dat die meid van Holland (22-05-1969) NIET kan? Ze is heel goed in meerijden in taxi's, ook al is dat helemaal geen echte dan nog blijft Kim respectvol richting de taxichauffeur, getuige de foto's is ze supergoed in (stof)zuigen, de fietsenmaker hoeft nooit te vragen hoe te betalen want Kim neemt gewoon altijd netjes geld mee en als wildvreemde mannen verdwaald zijn stapt nobele Kim gewoon achterin de bestelbus om ze even de weg te wijzen. Ze is zo ongelooflijk mooi dat als je haar neerzet op een leren bank dat gewoon de openingsscène van een film zou kunnen zijn, als de loodgieter komt ontvangt ze hem altijd met alle egards, hetzelfde geldt voor de tuinman, ze is mentor voor jonge meiden met een droom en inbrekers die wat van hun leven willen maken krijgen bij Kim geen straf maar beloning. Vrouwen die willen weten hoe het kan dat Kims huid na al die jaren nog zo glanzend en soepel is, dat is voor ons ook nog steeds een volstrekt raadsel. Van harte Kim, of zoals de Spanjaarden zouden zeggen feliz cum-pleaños, en nog vele jaren van je vriendjes en vriendinnetjes van GeenStijl!

Iets met een oude doos