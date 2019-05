De laatste winnaar op Zandvoort is er niet bij in 2020: Niki Lauda is overleden. Na de recente dood van startlichtchef Charlie Whiting laat ook de ook de Mercedes-adviseur het leven. De Weense chauffeur overleefde spectaculaire racefitties en nog heftigere crashes en werd drie keer wereldkampioen in de jaren '70 en '80, toen het grote geld en racepolitiek altijd vóór de veiligheid op de grid stonden. Op Wiki Lauda staan daar plenty voorbeelden van, waarbij één crash op de Nürburgring in 1976 hem zijn mooie koppie kostte. Maar na een BEWOGEN leven, is de Oostenrijker na een ziekbed vannacht vredig in zijn slaap over de finishlijn gegleden. RIP & filmtip: Rush.

Dezelfde crash maar dan cinematografisch

De volledige laatste race op Zandvoort, met Lauda als winnaar