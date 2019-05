De provincie Noord-Holland Amsterdam wil het Songfestival wel organiseren! Want al die andere plekken leuk en aardig, maar Amsterdam is Amsterdam en de rest is geen Amsterdam! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Zuid-Holland komen! Want Zuid-Holland is een Regenboogprovincie! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Utrecht komen! Want in Utrecht houden ze van cultuur en muziek! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Brabant komen! Want Duncan Laurence heeft in Tilburg gestudeerd en het nummer Arcade verwijst naar de Tilburgse kermis! Misschien moet het Songfestival wel gewoon naar Overijssel komen! Want PEC Zwolle speelde ooit in het bekertoernooi tegen Ajax, ze werden kansloos geacht, maar het werd 5-1! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Drenthe komen! Want Drenthe, waarom niet? Misschien moet het Songfestival gewoon naar Gelderland komen! Want in Gelderland hebben ze GelreDome en bovendien is Amsterdam al een bekende stad! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Flevoland komen! Want in Flevoland hebben ze stukjes grond en daar kunnen ze makkelijk een hal bouwen! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Friesland komen! Want in Friesland past het helemaal in het verhaal van culturele hoofdstad Leeuwarden! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Zeeland komen! Want Zeeland heeft Concert at Sea! En het ligt in Nederland! Misschien moet het Songfestival gewoon naar Limburg komen! Dat ligt dan wel niet in Nederland, maar de Randstad is al zo vol!

Eigenlijk is er slechts één provincie die helemaal geen zin heeft in deze collectieve autofellatio. Een provincie waar meedoen helemaal niet belangrijk is dan zingen, waar Auto Tune iets te maken heeft met het pimpen van je auto en waar een Wortelboer nog gewoon iemand is die worteltjes uit de grond haalt & verkoopt. Groningen. Want Groningen hoeft het Songfestival helemaal niet.

