Nou mensen op de Zuidelijke Rondweg te Breda. Allemaal NIET volle bak bremsen voor die flitser want dat is GEEN flitser. Het is gewoon een stuk karton. Daar is een boom voor gestorven. Stel je toch eens voor dat je schrikt van dat stuk karton, huppa vol in de ankers, automobilist achter je let niet op en voor je het weet heb je een Toyota Prius in je achterbak hangen. Batterij dood alles. Allemaal vanwege een stuk karton en dat terwijl alle onderzoeken ooit ons al vele jaren vertellen dat flitsen in veel gevallen contraproductief werkt want file en ongeluk. Eerste die dat levensgevaarlijke stuk hinder in de naastgelegen plomp dondert krijgt een krat bier.

