Marietje Schaake (geen familie van Ruben) was in 2009 veel hoopvoller over de EU. Ze dacht namelijk dat het allemaal sneller zou gaan. Dat krijg je, als de Brusselse machine ongeveer zo flexibel is als een mammoettanker in de Amsterdamse grachten en de kapitein dan ook nog eens een dronken idioot is van het kaliber Schettino on crack. Maar he, volgens Marietje is het allemaal de SCHULD VAN DE MEDIA, zelf een keertje voor de camera verschijnen ho maar, terwijl de EU zo transparant is als een vuilniszak van Komo. Bovendien, je kunt geen krant openslaan of Frans Timmermans komt met zijn ranke lijf voorbij blubberen, euro-supportersblaadjes als de NRC berichten dagelijks over de EU en het enige wat die gasten in Brussel de hele dag doen is Twitter volspammen met onzin. Maar ja, schuld van de media. Doei.

"Dat is eigenlijk een verhaal over politiek dat je niet vaak hoort: je steekt energie in onderwerpen zonder dat je weet of er resultaat zal zijn."

"Niet dat ik gefrustreerd ben over een gebrek aan politieke waardering of aandacht van de pers, helemaal niet. Al vind ik wel dat er in Nederland een groot verschil is tussen de media-aandacht voor de Nederlandse politiek en die voor de Europese politiek. Ik denk niet dat dat het publieke debat bevordert. Ik vind dat zorgwekkend."

"Je ziet het belang toenemen van Azië in het algemeen en China en India in het bijzonder. Ook daarover schiet de aandacht in de Nederlandse media tekort. Als je ‘s morgens wakker wordt, kun je in de headlines lezen over wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, maar heel weinig over andere landen."

"De komende eeuw en de toekomst van de democratie worden voor een groot deel bepaald door India. Hoe vaak lees je over dat land?"