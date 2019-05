Ja, even hoor. Het is toch eigenlijk ook gewoon een enorm mooie lul ergens. Jammer dat-ie niet in ONS team zit.

Zelfs Farage vertrouwde ons rond het referendum toe dat het buiten politiek om een enorm mooie vent was om mee door te halen, en die bron hebben we op dat gebied wel hoog zitten. En het is toch ook best bijzonder allemaal. Gast is al 10 jaar bijna dood, doet eigenlijk nooit echt iets en het boeit hem ook allemaal geen fuck, en zorgt vooral gewoon dat hij het naar z'n zin heeft zolang het duurt. Wij van GeenStijl vinden dan ook dat zijn verkiezing tot "European Leader of the Year" hem eigenlijk geen recht doet, en roepen hem uit tot Alcoholistische Oom Van Het Decennium. Van harte pik, enorm hard voor gewerkt en het is tijd dat dit beloond werd. We roepen U trouwens ook uit tot stemmenteller van het jaar, mits u zich aanmeldt, dan.