Einde van de Domheid | 07-05-19 | 14:58:

Op zich met u eens.

Probleem daarbij is wel dat wereldwijd honderden miljoenen moslims dat onderscheid nu juist niet maken. Sterker nog, voor velen van hen is het maken van dat onderscheid een vorm van blasfemie.

En dat geldt ook voor vele moslims alhier. Denken dat al die zogenaamde verwesterde moslims, als het puntje bij het paaltje komt, dat onderscheid maken of blijven maken, is een gevaarlijk soort wensdenken. Of getuigen van een gevaarlijke soort naïviteit.

Zie ook bijvoorbeeld de ontwikkeling in Indonesië en Turkije. Dan praten we alleen al over vele tientallen miljoenen.