Dat soort bizarre ontslagvergoedingen, what the f*ck is dat eigenlijk voor onzin, die rare graaidealtjes. De meeste mensen gaan gewoon de WW in en daarna de bijstand. En als je het 20 jaar bij een baas hebt volgehouden en de baas schopt je eruit krijg je wat maandjes mee met een hoge belasting, Maar dat is echt geen 3 ton.

Gewone werknemers snappen hier geen reet van, maar die mogen blij zijn als die een fatsoenlijke loonsverhoging krijgen om de stijgende kosten te compenseren.