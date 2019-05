Voor Willem II een absolute hoofdprijs, die gaan vanavond met z'n allen naar die ene kroeg in Tilburg als ze winnen, terwijl de Ajacieden hun vriendinnetje een kusje geven en lekker vroeg naar bed gaan, want woensdag wacht die veel belangrijkere wedstrijd, in de Cruijff Dome tegen Tottenham Hotspur, in het kader van de Champions League en dat is veel belangrijker dan de beker, net als de titelstrijd tegen PSV, dus eigenlijk is die beker voor Ajax niet meer dan kaasplankje ná een toetje, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze niet willen winnen - plaats van handeling is de Feyenoord Kuip in Rotterdam en waag het niet Ajax-supporters met dubbel gestikte naden te filmen want dan krijg je klappen en ben je opgejaagd wild. Rest ons niet anders dan geheel feitenvrij een voorspelling te doen voor de uitslag: 1-2 voor Ajax.

Update: bijna goed.