Even op een rijtje hoor: Wikileaks champ Assange dook in 2012 onder op de Ecuadoriaanse ambassade te Londen om een uitlevering aan Zweden te voorkomen, waar hij verdacht wordt van verkrachting. In Engeland leidde dit tot een aanklacht wegens "failing to surrender to authorities", waarvoor hij een dag na zijn arrestatie op 11 april schuldig bevonden werd, en zojuist veroordeeld werd tot 50 weken in de Britse nor. Maar dat is natuurlijk allemaal peanuts vergeleken met de Amerikaanse aanklacht wegens "agreeing to assist [Chelsea] Manning in cracking a password" stored on a DOD computer connected to a USG network used for classified documents and communications". Zomaar een suggestie van het GS Juridisch Adviesbureau: misdraag je in het Britse gevang dusdanig dat je er moet blijven, en je dus niet aan de VS uitgeleverd kan worden omdat je eerst je Britse straf uit moet zitten.

In betere tijden