De man zegt dat hij de Europese verkiezingen gaat winnen. "Ik word voorzitter van de Europese Commissie." Hieronder een compilatie van de nietszeggende eurospraak en larmoyante platitudes die Timmerfrans tot voor kort uitbraakte:

Het is tijd dat er een frisse wind door Europa waait. Het is tijd dat er een frisse wind door de Europese Unie waait. Het is tijd voor een feminist. Het is tijd voor de toekomst! Een ander Europa is mogelijk. Een sociaaldemocratisch, socialistisch, progressief Europa. Het is mogelijk. Kies je toekomst. Dit keer ga ik stemmen! We kiezen voor de toekomst, niet voor het verleden. Voor dialoog, niet voor confrontatie. Voor gelijkheid, niet voor discriminatie. Voor solidariteit, niet voor egoïsme. Voor links, niet voor rechts. Het is tijd voor een feministisch Europa.Ik wil mensen van goede doelen, van NGO's, van handelsorganisaties en van andere organisaties die de stem van het volk vertegenwoordigen ontmoeten. De stem van het volk moet gehoord worden. Iedere dag, in Brussel, niet alleen eens in de vijf jaar tijdens de verkiezingen. Dat is wat onze Europese democratie nodig heeft. Ik wil meer eerlijkheid. Sociale rechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het is tijd voor een socialer en duurzamer Europa! Er is een stille meerderheid van Europeanen die geen politiek willen gebaseerd op haat, onderscheid en nationalisme! Het is tijd om onze ware kleuren te tonen. Nú is het tijd om onze ware kleuren op Europees niveau te tonen en te vechten voor LGBTI-rechten, en om tegen discriminatie te vechten. Als ik door Europa reis, voel ik dat er een lente aan zit te komen. Deze generatie is het hart van de veranderende stemming. We benaderen de verkiezingen met optimisme en positiviteit! We zien een heldere toekomst en een Europese Unie die gedreven is door hoop, niet door angst. Jong en oud. Man en vrouw. Noord en zuid. Oost en west. Dit is Europa! Dit is mijn campagne. Dit zijn Europeanen met wie ik zij aan zij sta. Ik sta voor dit Europa. De Instagram-generatie zit vol idealisme en enthousiasme voor Europa. Het is zo inspirerend, het geeft energie! Het is tijd voor deze generatie om Europa vorm te geven, om erop uit te gaan en te stemmen voor de Europese verkiezingen en om ons te leiden naar een meer duurzame en gelijkwaardige samenleving. Het is tijd dat we onze waarden gaan verdedigen. Iedereen die zij aan zij met ons staat: bedankt. Als je gelooft in een Europa van vooruitgang, steun ons dan in mei. De lente komt eraan. Verandering hangt in de lucht. Het is tijd voor een nieuw Europa. Onze Europese Unie is gebaseerd op gedeelde waarden, niet op transacties. Het gevecht om gelijkheid gaat door. Sluit je bij ons aan! Europa is niet Brussel en Brussel is niet Europa. Daarom moeten we met de mensen praten, om te horen wat zij willen van Europa en wat onze plannen de komende vijf jaar zijn. In welke hoek van Europa je ook woont: het is tijd om het progressiever, vrijer, eerlijker en duurzamer te maken. Het is tijd.