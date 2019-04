@Frau Merkel | 24-04-19 | 23:40: Lezon: Lawmakers are set to approve plans for an enormous new database that will collect biometric data on almost all non-EU citizens in Europe’s visa-free Schengen area. The database — merging previously separate systems tracking migration, travel and crime — will grant officials access to a person’s verified identity with a single fingerprint scan.

>> De mensen die dit aan moeten pakken hebben die middelen al, maar gebruiken ze niet.

Waar kan ik dat vinden? Dat zou dit systeem overbodig maken namelijk? De noodzaak is er juist omdat dit niet kan.

>> Paspoorten afpakken en uitzetten;

paspoort van wie afpakken?

>> Grenzen bewaken, doen ze niet.

Kan, maar is lastig om uit te voeren. Engeland doet het, maar die heeft water er tussen zitten, dus maakt het makkelijker. Grenzen bewaken kun je doen, maar dan moet je ook voor de gevolgen in staan (files bij de grens en hogere kosten voor transport van goederen) + de vraag wat het oplevert.

>> Islam als ideologie verbieden

Daar verschillen we van mening; gekkies be gekkies.

>> Er is geen controle

Hoe weet je dat? Wantrouwen of staat er in het plan dat er geen controle in de planning staat?

>>geen mogelijkheid te controleren wie wat opslaat of opvraagt

Zonder vertrouwen kom je nergens, we delen de informatie met andere EU landen die min of meer dezelfde waarden en normen hebben als ons. Maar ik kan je wantrouwen voorstellen, gelukkig heb je stemrecht gekregen.