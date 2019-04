Hoe je ook denkt over verzetshelden die zelf vaak het leven lieten.... ik bewonder ze waar ze voor stonden in inderdaad lokte het ook vaak een reactie van de moffen op maar waar blijven die zachtgekookte eitjes van de hedendaagse politiek en zoals een Engelse dame het al aangaf op ITV en dat ging over de hele maatschappij. Youths these days cannot walk to the corner shop without being insulted by something. Dat noemen ze de hard done by generation. Oftewel zoals een donkere meneer terecht aangaf: 1st world problems. M.a.w. teveel luxe, niet terzake doende problemen.