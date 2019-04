Foto's zijn gemaakt op een statief, de gemiddelde persoon sjouwt geen statief mee op vakantie om foto's te maken dus de vraag is of de foto's dus net zo 'scherp' zullen zijn met de hand als met het statief. Tweede is het voor filmen dan ook niet handig, als je bewegende camera's kut vond dan is dit al helemaal onbegonnen werk.

Als laatste (zoals ook te zien in de video) is een inzoom op de Eiffel Toren wel grappig maar de kwaliteit is er niet beter op, zelfs slechter. Dit maakt de zoom niets meer als een domme gimmick, een soort van beta die voor de volle prijs wordt verkocht zoals de bend phones van nu. De markt is zo verkloot met steroïde presteren dat men niet eens een neuk geeft om wat ze aan het doen zijn; "we moeten bendable phones uitbrengen!" -> blijkt hij na een week ofzo al kapot te gaan maar heb je er wel $1k voor betaald. "Meer camera's en meer zoom!" betaal je straks weer $1k en kun je nu pixel plaatjes maken met de kwaliteit van rond 2002. It is fucking nothing!