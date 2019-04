Vroeger gingen we allemaal naar Chersonissos om stempels te zetten op de soa-spaarkaart. De een slaagde daar iets beter in dan de ander, iemand in de laatste categorie zat dan een beetje als een laffe zak hooi in het zwembad van de schuimparty te pissen en dan 's avonds weer geen deuk in een pakje boter schoppen. Enfin, mooi was die tijd, want daar gaat het nu helemaal niet om. In Rotterdam zijn twee Antillianen (Geremy en Jermely B.) opgepakt vanwege hun rol in een verkrachtingszaak in 2016 - en die zaak is onderdeel van een groter geheel. In totaal heeft de politie zes gappies op de korrel, verdacht van 'meerdere groepsverkrachtingen'. "De slachtoffers zijn tienermeisjes, van twaalf tot zestien jaar." Drie andere leden van de zogeheten Franselaan-bende maakten in 2016 furore door een vrouw te verkrachten. Dat leverde hen een welverdiend GS-topic op, met de alleszeggende titel 'Vrouw in eigen auto verkracht door 3 negers'. Die drie zijn inmiddels alweer vrij, ondanks l'histoire se répète, want we wonen hier goeddomme wel in Nederland. En als klap op de Antilliaanse vuurpijl, mocht u uw dochter over een jaartje alleen over straat sturen in de regio Rotterdam/Schiedam: "Enkele verdachten van de bende zouden ook nog eens soa's hebben die ze bewust verspreiden onder hun slachtoffers door ze onbeschermd te misbruiken." En zo komen we weer uit bij dat Chersonissos-verhaal, maar deze is wel echt doodziek.

UPDATE: Politie heeft het over 'drie aanhoudingen' en roept slachtoffers op zich te melden.