Die van de IND dachten natuurlijk: als we deze gast niet terugtrappen naar zijn grot breekt hier de pleuris uit. Het gaat allemaal om Vinwar H., alias Vino, de 29-jarige Irakees die in 2015 de 96-jarige Oma Toni doodstak. Oma Toni wandelde met haar rollator door de Govert Flinckstraat in Amsterdam en toen besloot Vino (sinds 2000 in Nederland) de weerloze vrouw neer te steken. Gewoon, zomaar. Ach ja, ze was toch al oud, aldus Vino. In Nederland gebeurt dan het volgende: "Omdat de dader volledig ontoerekeningsvatbaar was verklaard door deskundigen, kreeg hij geen celstraf." Zou je in pak 'm beet Irak eens moeten proberen, zoiets. MAAR WAT EEN TOEVAL! Vino wordt het land uitgetrapt door de IND, hop hop naar Irak. Geen idee of Julio Poch nog piloot is. Toch maar even bellen. Soort van eind goed al goed dit, behalve voor familie, nabestaanden en vrienden van Oma Toni, want die is dood.