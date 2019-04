Een hele interessante FP2 vandaag van Max in China. Heel veel rondjes rijden met de nieuwe aerodynamische opzet, en mogelijk de nieuwe "motorophanging", en dan een tiende van een seconde achter de snelste boys. Inclusief stabiliteitsproblemen voor Mercedes (die Red Bull dus lijkt te hebben opgelost) en weer betrouwbaarheidsproblemen bij Ferrari.

Het is nog veel te vroeg om te juichen, maar wat Red Bull nu doet met hun nieuwe partner Honda is razend knap. Nu Pierre Gasly beter in zijn vel laten komen en dan mikken op de constructeurstitel. Dat zou een stunt zijn met 2 piepjonge coureurs. Naast Max gun ik overigens ook Valteri Bottas en zeker ook Charles Leclerc de wereldtitel. Wat dat laatste betreft: over stunts gesproken.

Wat Zandvoort betreft: een tijdje terug had GS een topic over FC Twente en dan met name het exacte bedrag aan overheidssteun. Dat was in de vorm van een garantstelling. Op dat punt was er eerder deze week sprake van interessante ontwikkelingen. Over doorgestoken kaart gesproken.