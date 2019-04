"Waarom gaan ze niet terug naar hun eigen land?"

Elementary, my dear Watson.

Ze gaan niet terug omdat het hier Luilekkerland voor ze is waar ze alles gratis en voor niets in de schoot geworpen krijgen, terwijl ze in hun eigen land hard moeten werken om een karig bestaan bij elkaar te scharrelen. En ook al is er te uit en te na in procedure na procedure aangetoond dat deze lui geen enkel recht op asiel hebben in Nederland, en dus uitgeprocedeerd zijn en dus illegaal aanwezig zijn, worden ze niet actief uitgezet en blijven hier hangen, want als je maar lang genoeg een pain in the ass van jezelf maakt voor de Nederlandse samenleving, dan komt onvermijdelijk en onafwendbaar het moment dat ergens een ambtelijke beslisser beslist om die klaplopers toch maar weer in arrenmoede een verblijfsvergunning te verstrekken om van het probleem en het gezeik af te zijn.

Khalid Jone weet daar alles van. Bovendien is dit land zo'n volslagen gekkenhuis geworden, dat we zelfs de enkele uitgeprocedeerde die wél met succes naar eigen land is teruggeschopt (charlatan Armina), terughalen omdat we te schijterig zijn om haar kinderen achter haar aan te sturen.

En lieden die onze verklaarde vijanden zijn en een enorm veiligheidsrisico opleveren, staan we ook gewoon toe weer terug te komen naar Nederland, zodra ze er in slagen zich te melden bij een ambassade of consulaat, en als dat wat te bewerkelijk blijkt, zullen we ze binnenkort pro-actief uit Syrië gaan ophalen (daar maakt de net opgerichte stichting "Achterblijvers" zich sterk voor, samen het handjevol "usual suspects" in de bekende policor columnisten / DWDD / linkse politieke partijen contreien). Tegen "naief" IS bruidje Melis A. is een "fikse celstraf" geëist: dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

"A. schrok van de hoge strafeis, zei ze tegen de rechter. Ze moet er vanwege haar kind niet aan denken terug te gaan naar de cel. Het jongetje dat nu bij zijn oma woont, heeft eindelijk weer door dat zij zijn moeder is. Ook haar advocaat vindt de strafeis buitenproportioneel."

Twintig maanden effectief (waarvan ook nog een derde wegens goed gedrag afgaat), als de rechter het al gaat opleggen over twee weken, wordt "buitenproportioneel" genoemd. Een biertje zegt dat het veel minder wordt, vanwege haar "kleintje". En er zitten nu dus nog 40 van die ratten (met 65 kleintjes) met smart te wachten om in Nederland hun "straf" te mogen ondergaan. En de AIVD verwacht dat die 40 uiteindelijk iets van 70 zullen worden. Trek hun Nederlanderschap nou gvd eindelijk eens keer, stelletje weekdieren in Den Haag! In Nederland is geen plaats voor smerige IS ratten.