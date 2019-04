Ik snap de behoefte niet van al die mensen om hun politiek mening altijd maar te willen uiten, naar studenten, naar collega's, als je de helft van de bevolking tegen je in t harnas wilt jagen is dat de methode, moet je gewoon niet willen doen, als docent niet, als zakenman/vrouw ook niet, werkt altijd tegen je. Ik vind het dom.

Ze solliciteren als kuddedier naar de groep waar ze bij willen horen of waar anderen bij mogen horen. mits je maar hetzelfde denkt,.

Dit toont het failliet van de 'vrijheid' van meningsuiting, want je ziet waar die kolder in resulteert; idiote massaal ondertekende brieven van mensen die pretenderen hetzelfde te denken en het gelijk aan hun kant te hebben verses 'de anderen', als je niet tekent, niet meelult, niet hetzelfde denkt ben je vast fout.

Pure onzinnige nonsense, je mag eens in de 4 jaar stemmen, dat is het, verder.. haal die pauwenveer maar uit je moraalreet en stop ermee die gore veer in een ander z'n aars te steken. Het is pathetisch.

De VVM waar ze zo dol op zijn, impliceert nl niet alleen dat jij kunt zeggen wat je denkt, maar ook dat je en de ander, de vrijheid hebt/heeft daar zonder kleerscheuren en stigma mee weg te komen.