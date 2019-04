Vorig jaar zegevierde ONZE Niki Terpstra in de belangrijkste eendaagse wielerkoers van het jaar, in 1986 won Adrie van der Poel en in 1984 was Johan Lammerts de sterkste. Wij callen 'm wel: die Ronde van Vlaanderen is zo Hollands als een scooteroptocht door Bos en Lommer. Dit jaar hoeft ONZE Mathieu van der Poel 'm alleen maar ff te winnen. Of ONZE Pim Ligthart. Of ONZE Sebastian Langeveld. Of ONZE Lars Boom. Of ONZE Jesper Asselman. Of ONZE Sjoerd van Ginneken. Of ONZE Boy van Poppel. Of ONZE Pieter Weening. Of ONZE Dylan van Baarle. Of ONZE Roy Curvers. Of ONZE Cees Bol. Of ONZE Brian van Goethem. Of ONZE Koen de Kort. Of ONZE Ramon Sinkeldam. Of ONZE Mike Teunissen. Of ONZE Pascal Eenkhoorn. Of ONZE Taco van der Hoorn. Of ONZE Danny van Poppel. Of gewoon weer ONZE Niki Terpstra. Lekker met de beentjes omhoog op de bank, speciaalbiertje in de aanslag, frituurvet om temperatuur: live kijken kan hier (of natuurlijk op de Belg, waar de liveuitzending vorige week zondag is begonnen). Hup Holland!

UPDATE: Sju, zware val van de titelverdediger, ONZE Niki Terpstra. Uit koers & naar het ziekenhuis. Wel bij kennis.

UPDATE: Bij de vrouwen Annemiek van Vleuten tweede.

UPDATE: Ook ONZE Mathieu van der Poel op z'n plaat. Gaat lekker zo.

UPDATE: Hij zit er weer bij hoor, ONZE Prins Mathieu. Nog 25 km.

UPDATE: Een of andere Italiaan wint de Hollandse ronde; die wordt over een paar jaar natuurlijk gepakt op dope. Van der Poel vierde!