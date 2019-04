Zo zie je hoe het linkse identity politics werkt. Status wordt vergaard door vinkjes te zetten naast zo veel mogelijk slachtoffer groepen (volgens de cultureel marxistische wereldbeeld):

[✓] She's latino

[✓] She's black ... blackish (nou een lichte vinkje dan maar)

[✓] She comes from a poor family (dat is een leugen overigens maar wel de leugen die AOC wou verkopen om juist hiermee te scoren)

[✓] She's a woman

[✓] She's young

[✓] She's really scary (dit zit niet op de identity politics list voor zover ik weet)

[ ] She's got a physical handicap

[ ] She's lesbian

[ ] She's transsexual or some form of LBGTWTFBBQ.

[ ] She's muslim

De grote satan in het links religieus denken zijn diegenen die niets scoren op dat lijst en wie de in hakkelende engels sprekende docent noemt: (old) straight white males.

Overigens AOC is een totaal idioot. Iedere Democraat heeft haar idiote Green New Deal weggestemd wat best hilarisch was.