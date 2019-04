Ik weet een hele straat vol met Belwinkels, Shishalounges, Kebabzaken, Avondwinkels, etc, waar nooit een hond komt, maar waar de omzet op miraculeuze wijze hoger is dan de Bijenkorf in de maand december. Als zie die bus daar nou eens een tijdje parkeren en die gedreven ambtenaren laten turven hoeveel klandizie de etablissementen in gaan, dan heb je een prima witwas rechtzaak. Het ontmoedigen van criminaliteit zou de veiligheid pas echt goed doen. Dit is gewoon belasting heffen.