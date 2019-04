Het verbaast me niet heel veel, sinds ze hier (ergens anders in Nederland) diftar hebben ingevoerd is de illegale afval dump gigantisch gestegen. Waar je vroeger voor +/-200 euro in het jaar onbeperkt je zooi weg kon gooien, betalen we nu nog altijd meer dan 200 euro per jaar en een euro extra voor elke keer dat je iets in de bak gooit.

Afval naast de bak komt hier ook regelmatig voor, met name door gebrek aan capaciteit / lage frequentie van ophalen. In het begin bel je dan even, maar na de zoveelste keer ben je daar ook wel een keer klaar mee.