Opmerkelijk hoe snel deze aanslag naar de achtergrond is verdwenen. Geen ellenlange analyses over hoe dit heeft kunnen gebeuren, geen artikelen in de VK of de NRC waarin de medeverantwoordelijkheid bij GL en D66 wordt gelegd, geen enkele discussie bij de PO of deze aanslag islam-gerelateerd was.

Het lijkt wel of de MSM en de politiek deze aanslag het liefst willen vergeten. De enige keer dat men zich bij de MSM en de politiek werkelijk opwond over deze aanslag was toen Baudet besloot campagne te blijven voeren.