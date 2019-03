Nu de zomertijd definitief de bel heeft geluid om met je luie ballen van de bank te komen en in Speedo-shape te komen voor de zomer, is er geen betere warming-up denkbaar dan de dubbel Ajax - PSV + de GP van Bahrein (de 999e ooit). Dat wordt picture-in-picture kijken op de 50 inch 5K want het gaat tweemaal om een titelrace. Voor Max Verstappen (vandaag vanaf P5 in Bahrein, achter 2 x Ferrari plus 2 x Mercedes) is dit het laatste kartseizoen voordat hij een serieuze gooi naar het kampioenschap gaat doen, en ook Ajax is nog een kleine kanshebber voor het kampioenschap. Niet dat deze match de beslissing brengt want PSV staat 5 punten los en na vandaag nog steeds 4 want zoals de Toto-tekst al voorspelt maken de Lampegatters in de slotminuut gelijk. Zo gaan die dingen. Aftrap #AJAPSV om 16u45, startlichten in Bahrein om tien over vijf. Ziggo en/of streams vinden jullie zelf wel (Startpage.com is je sportieve vriend) en wie Olav 'Hatseflats' Mol en Jack 'De Tandarts' Plooij niet pruimt kan voor veel beter (want geluidloos) commentaar terecht in de beste F1 comment feed van het land, na de breek. Stijlloze voorspelling: Een slechte pit-stop doet Ajax de das om en Max wint met 3-0 vanavond.

UPDATE: Ajax klopt PSV met 3-1. Wel dankzij een eigen doelpunt van Schwaab en een penalty.

UPDATE: Verstappen vierde in Bahrein. Race eindigt achter safety car omdat beide Renaults in het slot tegelijk uitvielen.. Dus wat Brusselmans zegt.

En Vettel verloor een vleugel