Schitterende ontdekking voor iedereen die fan is van dinosaurussen en/of meteorieten en/of plekken met heel veel stof. Wetenschappers hebben in North Dakota een fossielenkerkhof gevonden van dinosaurussen, vissen en andere levensvormen die zijn omgekomen bij de grote meteorieteninslag 66 miljoen jaar (wetenschappelijk bureau FvD schat 1000 miljard jaar, red.) geleden. Het bijzondere is dat al die fossielen op een grote hoop zo goed bewaard zijn gebleven, vandaar de vergelijking met Pompeï.

"“This is the first mass death assemblage of large organisms anyone has found associated with the K-T boundary,” said DePalma, curator of paleontology at the Palm Beach Museum of Natural History in Florida and a doctoral student at the University of Kansas. “At no other K-T boundary section on Earth can you find such a collection consisting of a large number of species representing different ages of organisms and different stages of life, all of which died at the same time, on the same day.”" Om het allemaal nog een beetje spannender te maken wordt de exacte locatie van 'Tanis' angstvallig geheim gehouden en om het allemaal nog een beetje chauvinistischer te maken is een van de onderzoekers die zich al een tijd bezighoudt met de opgravingen een Nederlander. Hup opgravingen! Hup wetenschap!

Check die vissen dan