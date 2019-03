Hallo allemaal! Welkom bij de les. Stilte aub. Mobieltjes weg. Kauwgom uit. Dan gaan we even klassikaal dit stukje tekst uit een Nederlands schoolboek lezen en daarna tekstverklaren.

[klas buigt zich over tekst, docent staart naar bips onderwijsassistent]

Docent: "Klaar? Mooi. Wat zien we hier, Mees-Bikkel?"

Mees-Bikkel: "Een volledig verzonnen spreekbeurt van een geïndoctrineerd rotjoch dat zakgeld van WNF heeft gekregen om Onze Nederlandse Vissers te framen als een stelletje woeste barbaren dat de Noordzee aan het vernielen is in hun jacht op babyvisjes, voor geld."

Docent: "Heel goed, meisje. Dat heb je goed gezien."

[einde les]

===

Het Fvd-Meldpunt om Linkse Indoctrinatie in het Onderwijs te melden is behoorlijk overbodig. Want er is alleen maar linkse indoctrinatie in het onderwijs. En wel hierom.

Toen de Generatie 68 na jaren van zuipen, naaien, blowen, zo midden jaren zeventig erachter kwam dat geld toch niet op ruggen groeit, gingen ze massaal het onderwijs in, want dan hadden ze lekker vaak vakantie, dachten ze. Hard werken was bovendien voor gastarbeiders, niet voor een generatie die allemaal dachten dat ze jezus waren, en er ook zo uitzagen.



Een van de eerste dingen die deze juffen/meesters in het onderwijssysteem veranderden, was Gewoon Nederlands. Het ordinaire rijtjes dreunen en het verschrikkelijk boreale werkwoorden vervoegen en zinsontleden werd ingeruild voor Tekstverklaren & Begrijpend Lezen. Uiteraard gingen die teksten altijd over het milieu, mensenrechten en kindertjes in Afrika en nooit over het schoonmaken van schietgeweren cq het besturen van straaljagers. Ook het Brieven Schrijven voor Amnesty werd in die periode ingevoerd.

Tevens werd den schooljeugd vanaf 1975 de Sam-Sam in de maag gesplitst. Een verschikkelijk saai kloteblad met allemaal blije kindertjes van over de hele wereld die vriendjes wilden worden. Doel van de Sam-Sam was 'burgerschap' creëren bij den jeugd (anders gezegd de zieltjes rijp maken voor 'homeopathische verdunning'.) Enfin.

Laten we niet doen alsof linkse indoctrinatie iets nieuws is, of uit 2006. Het is echt al 45 jaar aan de gang. (met dank aan)