Het is niet goed of het deugt niet en anders is het oneerlijk. Politieke partijen zeggen niet meer of hun kandidaten een (m) of een (v) zijn. Dat is natuurlijk hartstikke discriminerend, want zo kunnen kiezers geen onderscheid meer maken op basis van geslacht en moeten ze politici op niet ter zake doende zaken als standpunten, stemgedrag en competenties beoordelen. Sowieso lijkt het ons handig om in de toekomst ook herkomst, leeftijd, favoriete nummertje bij de Chinees, seksuele voorkeur en religie op het stemformulier te zetten. Gaat nog eens heel groot worden, die identiteitspolitiek.

Goh. GroenLinks