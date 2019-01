Ga even weerprofeet uithangen.

Maandag 6 februari.

Om 3.50u `s ochtends een actief polar low vanuit het Noord Oosten dat in Zuid Westelijke richting over het land trekt. Windkracht 7 a 8 met temperaturen tussen de -5 en -8 en een sneeuwdump van gemiddeld 40/50 cm gedurende 12 uur over het hele land. Massieve sneeuwduinen en een totale ontwrichting van alle verkeer voor minstens 48 uur. Hele regio's steden en dorpen in het NO van het land van de buitenwereld afgesneden.

Vervolgens opklaringen en strenge vorst voor minstens een week daarna, met

-21 in Dedemsvaart als koudste plaats en -12 in Zierikzee als warmste.

Op 15 februari een invallende depressie vanuit het Zuid Westen, met voorafgaand aan de dooi weer een dikke sneeuwdump, analoog aan 12 december 2017, overgaand in ijzel en regen. Waardoor het hele land opnieuw plat komt te liggen.

Is dit onrealistisch?

NEEN, jongens en meiskes (en verdere mutaties, want dat moet je er tegenwoordig bij zetten). Want daar moet je des winters in NL normaal gesproken gewoon rekening mee houden. En heb hierboven gewoon 2 weerscenario's van respectievelijk 14 februari 1979 en 27 januari 1987 beschreven.