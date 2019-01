Hee. Er is geen bal op de tee vee. Maar hier is een nieuw format: So You Think You Can Kurwa

Nieuwsberichtje vanmiddag was vrij droog - althans, wij kijken nergens meer van op: 'Agenten lossen drie waarschuwingsschoten in Waalwijk als agressieve man drie agenten slaat met stok' (Omroep Brabant). Maar de beelden zijn toch wel eeeh.. apart. Man, 30, lijkt Pools of in ieder geval iets Oostbloks te spreken, is helemaal waus van drank, drugs of defecte verbindingen in het brein. En komt vervolgens drie agenten tegen, waarvan twee in opleiding (en uiteindelijk alledrie gewond - beterschap mannen). Tel daar nog een Jaguar, een paar shotjes pepperspray, een waarschuwingsschot en een ijskoud dametje met een rollator bij op en we hebben een kanshebber voor de finale van So You Think You Can Kurwa*. En Waalwijk is meteen het nieuwe Helmond.