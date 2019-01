McDonald's is z'n Europese trademark op de Big Mac kwijt. Volgens het European Union Intellectual Property Office heeft de hamburgerboer, bekend van de Big Mac, niet voldoende duidelijk kunnen maken dat ze Big Macs verkopen. Terwijl McDonald's wereldwijd dus al decennialang Big Macs verkoopt, waar er miljarden van geserveerd zijn, doorgaans in combinatie met franse frietjes en een beker frisdrank. Maar niet volgens de EU. In een zaak, aangespannen door de Ierse keten 'Supermacs', die naar het vasteland wil maar door de burgerflippers van wijlen Ray Kroc wordt gedwarsboomd vanwege de verwarring die hun naam kan wekken, heeft McDonald's onvoldoende kunnen aantonen dat de hamburger waar ze hun wereldfaam grotendeels aan te danken hebben, door hen daadwerkelijk geserveerd wordt: "Having examined the material listed above in its entirety, the Cancellation Division finds that the evidence is insufficient (pdf) to establish genuine use of the trade mark." De advocaten van Ronald McDonald hadden wat brochures, print screens van McWebsites en doosjes van Big Macs meegenomen, maar de auteursrechter was niet overtuigd. Toedeloe, trademark! Hier het hele McWTF-verhaal. OK, nu kiezen: zijn ze echt zo dom bij de EU, is het doorgeslagen hyperbureaucratie, of is het Europees protectionisme tegen de Amerikaanse Imperialist om een Ierse burgerketen te beschermen? Snelkeuze gemaakt? Saus bij? Milkshake? OK dan mag u doorrijden naar raam 2!