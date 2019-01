Alsof 15 euro voor een eenvoudige foto niet genoeg is. Als het nou echt een belangrijk beeld is, dan zal er best meer betaald worden. 0,13 cent per woord was ook zogenaamd weinig, maar ik tik nu binnen een minuut even zo'n 5,20 euro bij elkaar als ik voor de Volkskrant zou hebben gewerkt. Dat is 300 euro per uur als je je even kwaad maakt.