Bedankt Ruimedenker. Heel triest maar ik heb mijn beste vriendje zelf vermoord. Het was een hele aanhankelijke kat die geheel gefixeerd op mij was. Hij was er altijd bij, zelfs als ik naar de WC of onder de douche ging. Ook sliep hij elke nacht op mij. Het beest was super gezond, groot en gespierd maar soms werd hij gek in zijn hoofd en viel hij mij aan. Dusdanig dat ik dan antibioca moest gebruiken en mijn benen,armen en handen een week amper kon gebruiken. Aan mijn vriendin had hij een hekel en die liet hij totaal met rust. Maandag viel hij mij aan in mijn bed in mijn gezicht. En het is een beest wat blijft aanvallen tot ik hem in de gang heb gezet. Hij blijft gewoon schreeuwend op je afstormen, pint zijn nagels in arm, been of gezicht en gaat bijten en blijft bijten. Het bloed stroomde uit mijn armen en gezicht en het beest werd maar niet rustig en ik kreeg hem niet van mij af. Op een gegeven moment had ik hem eindelijk plat op zijn buik liggen en toen heb ik hem gedood. Als ik los had gelaten dan was ik nog verder kapot gebeten. Het was vrij traumatisch. Maar het kon niet langer, dit was de 2e grote aanval in 3 weken. Asiel wilde hem niet, dierenarts wilde geen spuitje geven maar raadde een therapie aan en andere mensen kon ik ook niet opzadelen met zo'n monster, en buitenzetten vond ik dan weer zielig.