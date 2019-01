Je onschuld bewijzen?

Nee, GS. Hij was wraak aan het nemen en schijnt dat volgens berichten ook te hebben gezegd. In dit geval gaat dat natuurlijk niet. Er valt hier geen onschuld te bewijzen. Dit heeft hij wel gedaan. Hij heeft wraak genomen. Het is hem gelukt.



Toch blijf ik met vragen zitten.



Waar was de dader eerder dan voor veroordeeld, en waarom vind hij dat hij daar onschuldig aan was? Kon hij in Polen tegen die eerdere veroordeling in hoger beroep? Wat was het oordeel van dat hoger beroep. Misschien heeft hij daar juist van afgezien, en zo ja, waarom dan? Hoeveel jaar heeft die man onschuldig (aangenomen dat dat waar is) gezeten?

Waarom moest hij wraak nemen op uitgerekend die burgemeester? Wat is het verband tussen de burgemeester en de eerdere veroordeling van de dader, die zegt dat hij destijds onschuldig is veroordeeld. Had de burgemeester hem aangegeven, een (valse?) getuigenis in de rechtbank afgelegd? Of is er een ander verband?



Wat het ook was ... Het is de oorzaak van de steekpartij annex wraakactie geweest.