Wat een foute verkiezingspraat! Dit is nou verkeerd populisme. Wel de juiste intentie uitstralen, maar het niet doen! Precies het tegendeel van je confrère aan de andere kant van de oceaan. Als je het beter wil doen moet je bij hem in de leer. Bovendien gaf hij (Rutte) aan op de stoel van de rechter te willen zitten. Dat moet ie nou juist niet willen als baas van de uitvoerende macht. Sinds Montesquieu hebben we hier een scheiding in formele zin. In materiele zin kan het nog beter, want allemaal d66 rechters. Dat is niet zoals M het beoogde. Wat ie al vele jaren wel kan doen is wetgeving maken waardoor geweld tegen hulpverleners veel zwaarder gaat worden bestraft. Of minimumstraffen introduceren, maar dat was een oplossing van een andere partij. En ze zelf in elkaar slaan, kom nou Rutte jij kan nog geen veeg in een pak boter maken. Bovendien moet je dat niet willen en propageren, want dat zou iets moois worden als we allemaal zelf maar iedereen in elkaar denken te kunnen gaan slaan zonder een fatsoenlijke rechtsgang, zonder vorm van proces dus. Dat hebben we toch beschaafder opgelost in dit land.

Wat een afgang deze mislukte verkiezingsmisleiding.