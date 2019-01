Laat die jongen en zijn familie gewoon 's ff met rust Geenstijl... Doe 's ff normaal met dat geouwehoer! Dit soort zaken gebeurd dagelijks en overal, alleen nu wordt de naam heel erg hard geroepen... We zullen het eens omdraaien en afvragen hoe het komt dat journalisten er zo snel bij waren om filmpjes en foto's te maken... Dat is de politie geweest die ze hebben getipt om zo even snel over de rug van een 'bekende' familie punten te scoren en reclame te maken over het geweldige drugsbeleid dat zij voeren... Stel anders gewoon de vraag eens hardop waarom het nodig was om te doen.. Dan kom je namelijk al snel uit bij een tot op het bot corrupte Turnbond die Yuri uit rancune over het verleden (waar niemand last van had behalve hijzelf) uit het team heeft geflikkerd en gestript van zijn A-status... Yuri verdiende geen cent meer... Onderzoek maar eens hoe het werkt in de wereld van de NOC NSF en hoe het komt dat die lui meer geld binnen harken dan de sporters zelf... En is er iemand vergeten hoe het in 2010 verliep voor Yuri?? Yuri werd al gefileerd op televisie door die 2 lullen van de turnbond nog voordat er ook maar een klein beetje bewijs lag en die woorden hebben ze heel hard weer moeten inslikken... Dit is het voorland geweest dat ze hem uit Rio naar huis hebben getrapt... Puur uit wrok over het verleden omdat Yuri op hun piemeltjes had gestaan...