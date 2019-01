Met een lengte van 1,65 meter, een leeftijd van 20-25 jaar en het feit dat het in een grote stad is gebeurd kan ik de rest van het signalement helaas al invullen. Waarom wordt dit probleem stelselmatig onder het kleed geschoven? een van onze mede-reaguurders wees gisteren even op de CBS cijfers die afkomst(1e en 2e generatie allochtonen) in het gevangenen-wezen lieten zien. 66% van de gevangen is allochtoon. Waarom hoor je deze getallen vrijwel nooit in de msm? Waarom is dit geen groot onderwerp? Moeten we dit niet met zn allen bespreken voordat we het over zwarte piet, haardvuren en andere kleinigheden gaan hebben?