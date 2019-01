Dat er altijd mensen zullen zijn die een achterhaalde moraal aanhangen, en die achter foute religie aan zullen lopen, daar kan ik mee leven. Gezien de consensus in de maatschappij over dit soort zaken, verwacht ik ook niet dat het veel invloed zal hebben. Wat mij wél danig stoort aan de aanwezigheid van een Van der Staaij in het Nederlandse politieke bestel is, dat we tegen politieke toetreders vanuit de islamhoek niet met gezag kunnen stellen dat politiek op grond van geloof niet kan in Nederland. Dat kan namelijk wél, en je bent dan zelfs welkom in de regering. Het wordt de hoogste tijd voor een kiesdrempel, dan zijn we ervan af dat de vooruitgang van het land steeds gegijzeld kan worden door splintergroepen met extreme opvattingen. Bijkomend voordeel is, dat we van confessioneel onderwijs afkunnen. Omdat de grefo's hun PKN scholen niet willen opgeven, moeten we moslims hun islamscholen toestaan. Met alle gevolgen voor de maatschappij over 20 jaar., want islam is geen religie, maar een politiek systeem, dat er met uw belastinggeld bij hele generaties in wordt gepaplepeld.