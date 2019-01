,,Want het ontbreekt nu nog aan regelgeving op dit gebied", kanker een eind op godverdomme! Hoezo "ontbreekt het nog aan regelgeving"??

Alvast een tip voor ze, voor in hun volgende partijprogramma. Dat gaat ze zeker weten stemmen opleveren bij alle GL-mafkezen:

- Regelgeving hoe vaak je naar de WC mag op een dag

- Regelgeving hoe vaak je aan je lul mag trekken op een dag

- Regelgeving hoeveel kopjes koffie je mag drinken op een dag

- Regelgeving over hoe lang de TV aan mag staan op een dag

- Regelgeving over hoeveel biertjes je mag drinken per maand

- Regelgeving over hoeveel dagen je per week verplicht veganistisch moet vreten

- .... Verder kom ik niet want voor de rest is er al overal regelgeving voor....

Stelletje imbielen. Ja want stel je voor dat de buurman asmatisch is, en stel je dan ook voor dat jouw schoorsteen uitkomt in zijn brievenbus, en stel je dan ook voor dat de buurman net met zijn bek aan de brievenbus gaat hangen en stel je dan ook voor dat dat er een oostenwind staat zodat alle rook blijft hangen in zijn gang. DUSSSS REGELGEVING!!!! GELD!!!!! VEEEL GELD!!!!! en anders VERBIEDEN!!!