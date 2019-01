Ik ga even hardop denken hoor... In een wereld met 938 genders (and counting) elk met een eigen aanspreektitel en voornaamwoord -die je wel dient te onthouden voor iedereen die zich identificeert als iets anders dan man of vrouw, want anders ben je racist en alt-right en nazi!- kan er toch helemaal geen homofilisme bestaan? Zoek als zeer specifieke gender (een van de 938) maar eens iemand met exact dezelfde genderidentiteit om mee te neuken, dat is ondoenlijk. Dus, dan is in zo’n wereld iedereen hetero. Lijkt me een logisch gevolg.

Maar dan is er toch ook helemaal geen probleem meer? Waarom dan nog identificeren als homo? En waarom daar dan tegen tekeer gaan? Homofilisme gaat er per definitie van uit dat er twee genders zijn en dat je seksueel bent aangetrokken tot iemand met hetzelfde gender als jijzelf. Toch?

Nee, ik kom er nog steeds niet helemaal uit met LHGBTQIAWTFBBQ sekte. Wat is het dat wat het is? En dan ook nog de boel compliceren met Hitler... aseksuele éénballigen, met een hond die zich identificeren als Führer, dat zal dan ook een specifiek gender zijn... maak het even ingewikkeld... nog vóór de lunch.